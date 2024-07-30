«Больше, чем она, никто не занимается»: Зверев уличил Сябитову во лжи после слов об интиме

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Стилист посоветовал не переживать за личную жизнь телеведущей.

Телеведущая Роза Сябитова лжет, когда говорит об отсутствии в ее жизни интима. На самом деле она занимается сексом больше, чем кто бы то ни было. Об этом публично заявил стилист Сергей Зверев.

«Роза Сябитова ***** (обманывает — Прим. ред.). Больше, чем сама Роза, сексом никто у нас в стране не занимается. Все у нее прекрасно с интимом — можете не переживать за нее. И вообще все, кто ***** (любит — Прим. ред.) все, что шевелится, всегда говорят: „Что вы? Я не знаю, что такое секс. Я даже не знаю, что это слово означает!“ Вот, Роза из их числа», — цитирует Зверева сайт Prozvezd.

Сябитова в эфире федерального телеканала призналась, что отказалась от интимной жизни, проконсультировавшись со специалистами. По словам 62-летней телезвезды, она спрашивала у врачей, нужно ли в ее возрасте заниматься сексом для здоровья, и получила ответ, что интимная жизнь на состояние здоровья не влияет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Эвелина Бледанс намерена оплатить услуги «профессионального человека» для первого сексуального опыта своего особенного сына Семена.