Первым делом самолеты: как правильно выбрать рейс при дальних перелетах

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Забронированное заранее место поможет не страдать во время утомительных путешествий.

Пока не закончилось лето, самое время прикупить билеты на море и отдохнуть всей семьей. Однако, многих россиян отпугивают длительные авиаперелеты или цены на билеты, из-за чего некоторые могут даже отказаться от долгожданного отпуска. Издание KP.RU, совместно с опытным путешественником Тимуром Юсуповым, рассказало, как правильно выбрать билеты на самолет, чтобы провести полет с комфортом и не остаться с пустым кошельком.

Как оказалось, на удобство места в самолете влияет его модель — в разных воздушных судах одно и то же место может разительно отличаться по комфорту. Узнать расположение кресел можно на специальных сайтах, так что перед покупкой билетов лучше ознакомиться с соответствующей документацией.

По словам Тимура, за удобное место или даже целый ряд для всей семьи определенно стоит доплатить, так как восьми- и даже восемнадцатичасовые полеты на неудобном кресле будут ощущаться, как самая настоящая пытка. Более того, пассажир может иметь особенности здоровья, которые будут требовать особых условий.

Регистрироваться же на нужные вам места стоит в первые секунды после открытия онлайн-чекинга, то есть примерно за сутки-трое до вылета. Если не быть расторопными — лететь придется где повезет. А если вдруг случится овербукинг и мест в самолете окажется меньше, чем пассажиров, то вас могут и вовсе отправить следующим рейсом.

Если бюджет не позволяет лететь бизнес-классом, обратите внимание на места около аварийного выхода. Обычно там намного свободнее и больше места для ног. Однако, такие места подходят не всем, а только тем, кто будет в состоянии открыть дверь в случае ЧП. Из-за этого к выходу не допускаются дети, беременные женщины, пассажиры с животными и излишне габаритные люди. Ручную кладь в таком случае также придется убирать.

Любителям удобств стоит обратить внимание на то, что в самолетах авиакомпаний-лоукостеров (перевозчиков с низкими ценами и не самыми комфортными условиями — Прим. ред.) спинки кресел зачастую не откидываются, а в самолетах обычных перевозчиков так не везет только рядам перед аварийными выходами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как нужно отдыхать, чтобы вернуться на работу счастливым.