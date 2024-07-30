«Штурвал в наших руках»: Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Сколько потребуется времени, чтобы снизить уровень этого показателя?

Для российской экономики наступили не лучшие времена, однако Россия обязательно достигнет своей цели в борьбе с инфляцией. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

«Наш корабль действительно вступил в очень бурные и незнакомые воды, но океан остался океаном, штурвал в наших руках, и нам нужно твердо прокладывать путь к цели. Да, период снижения инфляции, который в спокойные времена занимает год-полтора, теперь потребует больше времени, но к цели мы обязательно придем», — прокомментировала нынешнюю экономическую ситуацию Набиуллина.

По ее словам, миссия Центробанка заключается в сдерживании уровня инфляции. Это позволит обеспечить стране устойчивый экономический рост, а также защитить реальные доходы россиян.

На заседании 26 июля Центробанк России сообщил о повышении ключевой ставки до 18% годовых. Как отметили в регуляторе, для снижения уровня инфляции необходимо обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Прогноз по инфляции на 2024 год был повышен до 6,5–7%. Снижение показателя до 4–4,5% Банк ожидает в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru цитировал Эльвиру Набиуллину, которая заявила, что Центробанк не планирует снижать ключевую ставку до конца текущего года.