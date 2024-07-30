Погромы, поджоги, баррикады: кто раскачивает «политическую лодку» в Венесуэле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeampier Arguinzones; 5-tv.ru

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Итоги президентских выборов уже разделили континент на два лагеря.

Власти Венесуэлы задержали несколько десятков человек в ходе беспорядков, произошедших после объявления результатов президентских выборов. Зафиксированы нападения примерно на 100 избирательных участков.

Оппозиция вывела молодежь на улицы. Громили все, что видели, включая памятники. Но сейчас протесты уже пошли на спад. А вот дипломатические последствия лишь набирают обороты. Кто стоит за разжиганием ситуации, разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Итоги президентских выборов в Венесуэле уже разделили континент на два лагеря. Семь стран региона отказались признать Николаса Мадуро избранным лидером. В ответ Каракас объявил об отзыве послов из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканы и Уругвая.

«Те же страны, которые сегодня ставят под сомнение избирательный процесс в Венесуэле, те же фашистские ультраправые, контролируемые „североамериканкой империей“, пытаются навязать народу Венесуэлы фальшивого президента!» — заявил Николас Мадуро.

Поддержку Мадуро выразили соратники по латиноамериканскому соцлагерю. С победой действующего президента поздравили главы Боливии, Кубы и Никарагуа. А вот администрация Байдена заявила в понедельник, что избирательные манипуляции лишили заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о победе на перевыборах «всякой достоверности». И Вашингтон оставил открытой возможность для новых санкций в отношении страны ОПЕК.

«Уход Мадуро „необратим“: лидер оппозиции Венесуэлы на фоне роста протестов против результатов выборов», — пишет The Guardian.

Очередные так называемые «демократические протесты» же, которые вспыхнули на улицах Каракаса накануне, уже пошли на спад. Но яркая картинка, приправленная броскими заголовками, как водится, все равно перекочевала на первые полосы западной прессы. Все это уже не удивляет. Погромы, поджоги и баррикады — все по давно знакомому сценарию.

На вторые сутки беспорядки с улиц перекочевали в Интернет: хакеры взломали испаноязычную версию канала Telesur из Каракаса и публикуют там ложную информацию. Впрочем, наблюдатели, в том числе из России, серьезных нарушений на участках не фиксировали. В отличие от явно срежиссированной активности воинствующих молодчиков с дубинками. Они появились на улицах еще до публикации официальных результатов.

«Была команда начать беспорядки в столице Венесуэлы — в Каракасе. Радикально настроенные молодые люди, заряженные теми или иными финансовыми возможностями», — говорит депутат Госдумы Алексей Волоцков.

После подсчета 80% бюллетеней у действующего президента Мадуро — 51,2% голосов. У главного конкурента — Эдмундо Гонсалеса — чуть больше 44%. При этом лидер оппозиции уже поспешила назвать выборы фальсификацией. Якобы по данным экзитполов, которые никто не видел, Гонсалес набрал чуть ли не 70%.

«С учетом оставшихся бюллетеней, даже если Национальный избирательный совет просто отдаст 100% оставшихся голосов Мадуро, этого будет недостаточно, чтобы победить Эдмундо. С нас хватит, этого достаточно. Разница была такой большой, разница была ошеломляющей», — заявила Мария Корина Мачадо.

Генеральный секретарь ООН при этом призвал все стороны дождаться итоговых результатов с разбивкой по участкам. Лидер Аргентины и большой поклонник Штатов Хавьер Милей открыто поддержал беспорядки и призывы к госперевороту.

«Возможно, он выиграл битву, возможно, он считает, что выиграл битву. Однако самое главное, что венесуэльские львы проснулись, и рано или поздно социализму придет конец», — заявил Милей.

Это уже вторая попытка свергнуть Мадуро недемократическим путем. Первая — в 2019-м, хоть и начиналась с бравурного признания оппозиционера Хуана Гуайдо едва ли не всем западным сообществом, в итоге окончилась фиаско. Президент-самозванец растерял остатки популярности и стал фигурантов нескольких уголовных дел.

Какую судьбу уготовили для Гонсалеса, пока неясно, но власти Венесуэлы уже пообещали действовать жестко.

При этом нельзя не признать раскол в венесуэльском обществе. Одиннадцать лет правления Мадуро запомнились гиперинфляцией и массовым оттоком населения за границу. Однако попытки дестабилизировать ситуацию извне могут привести к непредсказуемым последствиям для всего региона.