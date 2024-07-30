Украинские боевики ударили по трамваю в Горловке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Есть жертвы.

Сегодня утром украинский дрон-камикадзе атаковал центр Горловки, ударив по общественному транспорту, полному пассажиров. В результате погиб молодой водитель трамвая, ранения получили несколько пассажиров — их посекло осколками.

Беспилотник пробил крышу трамвая. Задело и маршрутку, которая ехала рядом. В ней пострадала девушка.

За текущую неделю это — уже третий случай прилета украинских дронов по общественному транспорту в Горловке. Причем украинские боевики бьют преимущественно по центру города. И в то время, когда в транспорте есть пассажиры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что девять человек пострадали в результате атаки боевиков ВСУ на Шебекино в Белгородской области. Всем была оказана необходимая помощь. Несколько мирных жителей госпитализированы. Также повреждения получили автомобили.