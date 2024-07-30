Армия России освободила населенный пункт Ленинское в ДНР
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Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные продолжают продвижение в зоне спецоперации.
Российские бойцы взяли под полный контроль населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны России о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.
Ленинское освободили подразделения группировки войск «Центр», улучшив тактическое положение. Кроме того, было нанесено поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Торецкого, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского. Отражены шесть контратак боевиков киевского режима.
«Противник потерял до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30», — говорится в сообщении Минобороны России.
Накануне, 29 июля, российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Волчье в ДНР.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российская артиллерия громит позиции ВСУ под Донецком.