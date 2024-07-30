«Может, мне все льстят»: Сычев с иронией оценил игру младшей дочери в кино

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Юная Маша попробовала свои силы в спортивной драме и теперь точно знает, что актерская профессия — это не праздник каждый день и не красные дорожки.

Актер Владимир Сычев высоко оценил навыки своей дочери Маши, которая впервые снялась в кино. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «В потоке трех стихий».

«Я, как строгий зритель, оцениваю ее очень хорошо. Мне понравилось, как она сыграла в этом фильме. Дебютировала очень достойно, это на мой взгляд», — поделился звезда сериала «Физрук».

Несмотря на то, что актер тоже снимался в этой кинокартине, игру дочери он смог оценить только со всей съемочной группой, когда был готов окончательный вариант монтажа. Артист признался, что при просмотре «фильма о фильме», он думал, что многие ему льстят, говоря приятные вещи об актерской игре дочки, однако обрадовался, когда увидел действительно «достойную работу» наследницы.

«Даже по тому как отзывались члены съемочной группы в фильме о фильме. Я сначала до того, как фильм смотрел, ее так очень сильно хвалили, я даже переживал, думал, может мне льстят. Но потом посмотрел, она очень хорошо сыграла, поэтому я горжусь своей дочкой. Машенька молодец», — рассказал актер.

Дочки Сычева всегда восхищались профессией папы и хотели для себя такую же жизнь, добавил артист. Однако после того, как столкнулись с тяжелыми буднями этой профессии, поняли, что за славой, красными дорожками и интервью стоит большой труд и много уделенного делу времени.

«Мои дочки всегда только были на премьерах, на моих, на красных дорожках. Они говорили: „Пап, мы хотим быть актерами, мы хотим быть актрисами, вот так все здорово, постоянные интервью, все хлопают, цветы дарят“. А после того, как был опыт, Маша приходила домой после первого съемочного дня и я говорил: „Маш, ну как?“, она говорит: „Пап, давай завтра“. И не умываясь, падала спать», — отметил артист.

В картине задействовано много популярных российских актеров: Владимир Сычев в этот раз играет не бандита, а наоборот представителя закона; Олег Васильков выступает в образе тренера; Алексей Шевченков играет отца и по совместительству наставника главного героя, роль которого исполнил звезда «Кадетства» Александр Головин. Также в «В потоке трех стихий» оказались: Валентина Светлова, Полина Ларина, Марсель Бакаев, Роман Измайлов, Артем Сильченко и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимати вмешался в развод Бакальчук.