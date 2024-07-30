«Важно развивать»: Ковальчук рассказал о планах БРИКС в 2024 году
Ковальчук призвал страны БРИКС развивать совместные инициативы в области аудита
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Встреча главы Счетной палаты со странами-участницами объединения состоялась в Уфе.
Глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук призвал развивать совместные инициативы между странами БРИКС, куда входит и Россия. Об этом он заявил на четвертой встрече глав высших органов аудита (ВОА) стран-участниц объединения.
«Важно развивать наши совместные инициативы и стремиться к совершенствованию действующих подходов и метрик», — подчеркнула глава Счетной палаты РФ.
Ковальчук указал на общую заинтересованность к диалогу высших органов аудита, что ощутимо влияет на развитие.
«Диалог наших высших органов аудита вносит вклад в развитие государственного аудита, укрепляет подотчетность на всех уровнях системы государственного управления», — отметил Ковальчук.
Глава Счетной палаты также призвал совместными усилиями решить, как можно сильнее повысить вклад в устойчивое социальное и экономическое развития стран БРИКС — силами высших органов аудита.
Встреча в столице Башкортостана проходила в рамках российского председательства в объединении БРИКС — организатором как раз и выступила Счетная палата РФ.
Стоит упомянуть, что несколько дней назад Борис Ковальчук заявил о возврате Счетной палатой в бюджет более 26 миллиардов рублей и выполнении объектами аудита 469 рекомендаций, одна из которых принесла бюджету дополнительно более 119 миллиардов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Ковальчук договорился о продлении сотрудничества с Бразилией по вопросам аудита.