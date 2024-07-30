Семья 13-миллионного гостя выставки «Россия» посетила Киров

Фото, видео: Пресс-служба выставки "Россия" / Сергей Баранов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жительница Сургута познакомилась с народными промыслами и кухней другого региона страны.

Жительница Сургута Татьяна Ясюкович, которая стала 13-миллионым гостем Международной выставки-форума «Россия», посетила Киров вместе со своей семьей.

Дирекция выставки «Россия» и правительство Кировской области подарили Татьяне двухдневный тур по Кирову, который в этом году отмечает свое 650-летие.

Татьяна отправилась туда с дочерью Анастасией и внуками — 16-летним Владиславом и трехлетней Сашей.

«Мы обожаем путешествия — стараемся каждый год выезжать, в том числе на машине. В последние четыре года приоритетом, конечно, стала Россия — объехали очень много мест. Но через Кировскую область наши маршруты никогда не лежали, поэтому мы с огромным удовольствием ее посетим», — поделилась впечатлениями Анастасия.

Семья Ясюкович уверена, что путешествие по регионам России формирует тот культурный ген, который дает любовь к своей стране и ко всему, что окружает.

В Кирове гостей встретил первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов. Он был рад, что семья смогла познакомиться с культурой города. Татьяна с родными посетила исторические места вместе с профессиональным экскурсоводом и познакомилась с традиционной кухней этого региона.

Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. За восемь месяцев работы ее посетили более 18 миллионов человек. На ней были представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке на ВДНХ — экспозиции всех регионов нашей страны, а также ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что международная выставка-форум «Россия», которую организовали на территории ВДНХ, вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.