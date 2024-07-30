Президент в третий раз: Венесуэлу охватили протесты после победы Мадуро

Фото: www.globallookpress.com / Rafael Hernandez

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Мировое сообщество требует обнародовать официальные результаты выборов.

Победу на президентских выборах в Венесуэле одержал Николас Мадуро. Об этом 29 июля сообщил Национальный избирательный совет страны. Кресло правителя он занял в третий раз подряд. Почему в мире не верят в честную победу Мадуро, как мировое сообщество отреагировало на голосование и что происходит в Венесуэле прямо сейчас — в материале 5-tv.ru.

Мадуро стал президентом в третий раз

Николас Мадуро впервые занял пост президента 19 апреля 2013 года и остается лидером Венесуэлы на протяжении 11 лет. На завершившихся 28 июля выборах он в третий раз одержал победу, набрав 51% голосов избирателей. До вступления в должность главы государства Мадуро занимал пост министра иностранных дел и вице-президента Венесуэлы. Мадуро баллотировался на выборы от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.

Соперником Мадуро был бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа из Демократической унитарной платформы. Согласно официальным данным, он набрал 44% голосов.

После переизбрания Мадуро в Венесуэле вспыхнули протесты

Результаты президентских выборов объявили 29 июля, после чего тысячи жителей Венесуэлы вышли на улицы, чтобы протестовать против переизбрания президента.

Особенно сурово люди бастуют в столице страны — Каракасе. Полиции пришлось перекрыть главные улицы города, чтобы остановить разъяренную толпу. За минувшие с начала митингов сутки известно о десятках пострадавших силовиков.

По информации местного издания El Nacional, против протестующих, которые направлялись в сторону президентского дворца, правоохранители применили слезоточивый газ. Как сообщает NTN24, на протестах прозвучали выстрелы. Неизвестные люди в гражданской одежде открыли огонь по митингующим.

По последним данным, в ходе протестов погибли два человека, не менее 20 получили ранения разной степени тяжести. Толпа закидывает силовиков коктейлями Молотова и всеми возможными подручными предметами, а правоохранители обороняются, применяя дымовые шашки и резиновые пули.

Также известно, что несогласные с переизбранием Мадуро сносят памятники бывшему президенту Уго Чавесу и устраивают поджоги по всей стране. Пламя охватило десятки полицейских участков.

Как в мире отреагировали на победу Мадуро

Результаты выборов в Венесуэле уже отказались признавать Аргентина, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор. Так, в Аргентине заявили, что победу на президентских выборах одержал не Мадуро, а оппозиция, Перу же отозвал своего посла из страны.

Не выразили определенной позиции по поводу венесуэльских выборов в Евросоюзе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «крайне важно обеспечение полной прозрачности избирательного процесса», отметив, что венесуэльцы «мирно и массово проголосовали за будущее своей страны» и «нужно уважать их волю».

Поздравления с победой на выборах Мадуро направили президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидеры Боливии, Гондураса, Кубы, Никарагуа, Китая, Ирана и других стран.

США настаивают на публикации таблицы голосов

Неоднозначно к победе Николаса Мадуро отнеслись и в США, с которыми у Венесуэлы уже давно нестабильные и натянутые отношения. Собеседники агентства Bloomberg отметили, что результаты выборов не совпадают с экзитполами, что означает, что официальные результаты могут не отражать того, как на самом деле проголосовали люди. Агентство напоминает, что экзитпол, проведенной фирмой Edison Research (США), показал победу Эдмундо Гонсалеса с перевесом более чем на 30 процентных пунктов.

Источники Reuters также сообщают, что в администрации действующего американского президента Джо Байдена намерены «давить» на Мадуро, чтобы он обнародовал таблицу голосов. В противном случае, отметили в агентстве, мировое сообщество откажется признавать результаты выборов.

В США также отметили, что намерены ввести новые санкции против Венесуэы и сохранить старые, о снятии которых Штаты ранее вели диалог с Мадуро.

Таким образом, большая часть мирового сообщества настаивает на том, что результаты выборов были сфальсифицированы, и требует обнародовать официальные данные. Утверждается, что победу на выборах одержала оппозиция. В стране бушуют акции протеста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что протесты в Венесуэле финансируют США.