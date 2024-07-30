«Планетарные игры»: почему США не желают платить за восстановление Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; Личный архив Евгения Михайлова 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Вашингтоне почти открыто заявляют, что киевскому режиму придется уже в одиночку справляться с проблемами. Что это означает?

Власти США не будут направлять средства на восстановление Украины, ведь все, что можно было извлечь из конфликта на Украине, Вашингтон уже сделал. С таким мнением выступили эксперты в области политологии в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Зависимый Евросоюз

Аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак признался, что Соединенные Штаты не хотят платить за восстановление Украины. Политолог Евгений Михайлов подчеркивает: американцы уже получили выгоду с этого конфликта. Причем, речь идет не столько про киевский режим, сколько про зависимость стран Европы от «западного гегемона».

«Главное, они опустили в экономике Европейский союз, они подняли там резко цены на энергоресурсы, переориентируя на потребление своего топлива. Вытащили очень многие крупные компании Европейские именно на американский рынок, то есть реально опустили экономику», — объясняет Михайлов.

Новые реалии

По мнению эксперта, уже прослеживается окончание основной линии помощи Киеву со стороны Вашингтона. А сейчас Штаты больше заботя свои президентские выборы, а также угроза масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Михайлов предполагает, что в попытке снять с себя финансовые обязательства Киев может объявить дефолт, а август и начало осени — решающий для них период.

«Они просто скажут: „Мы никому ничего не должны“. Американцы помогут им может быть как-то сохранить лицо, но не более того. Западные фонды уже предъявляют Зеленскому* за территории, в которые они вложили, но сейчас те уже стали российскими», — указывает политолог.



www.globallookpress.com / Photographer Lev Radin; Личный Архив Алексея Мартынова; 5-tv.ru

Свои проблемы

Политолог Алексей Мартынов отмечает, что сейчас у США достаточно своих внутриполитических проблем, и «украинская история» себя уже исчерпала. При этом Вашингтон не собирается нести репутационную или какую-либо другую ответственность, и, вероятно, планирует переложить тэо на все тот же Евросоюз.

«Все, что хотели, они там сделали. Более того, максимум расходов положили на Европу. При том, что это же не безвозмездные расходы, а деньги возвратные — кредитные. Какое-то оружие или какие-то финансовые ресурсы», — считает эксперт.

«Планетарные игры»

Мартынов подчеркивает, что ради собственной победы в «планетарной игре» Штаты не побрезговали втянуть в «непростую историю» Россию.

«Чтобы отвлечь или выиграть время вот в такой большой планетарной игре. Тем самым несколько выиграли времени и отсрочили момент, когда Соединенные Штаты перестают быть единственным мировым центром», — объясняет политолог.

По его мнению, финансирование Украины уже становится Штатам в тягость, поэтому они уже предпринимают отдельные шаги в сторону урегулирования конфликта.

«Пользы никакой, а возможностей себя лишили. Вот они и хотят эти некоторые возможности себе вернуть. Через возвращение прямого диалога, снятия санкций, возращение определенной общей рамки, чтобы была возможность ставить и так далее», — заключает Мартынов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как может измениться отношение США к Украине с приходом Дональда Трампа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти