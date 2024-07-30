Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП со сходом вагонов под Волгоградом
Мурашко: на стационарном лечении находятся 22 человека после ЧП под Волгоградом
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.
На стационарном лечении после ЧП с пассажирским поедом в Волгоградской области находятся 22 человека, среди них восемь детей. Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ», — отметил Мурашко.
Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Среди пострадавших — три человека находятся в тяжелом состоянии.
Также уточняется, что организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.
Авария произошла 29 июля из-за выезда грузовика КАМАЗ на железнодорожный переезд. После столкновения девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов, семь из них опрокинулись. В поезде находилось более 800 пассажиров. В РЖД сообщили, что машинист сделал все возможное, чтобы избежать аварии.
По последним данным МЧС, всего пострадали 52 человека. Уточняется, что машинист будет проходить лечение в ведомственном учреждении.
Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что водитель, спровоцировавший аварию поезда под Волгоградом, был злостным нарушителем.