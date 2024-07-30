Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП со сходом вагонов под Волгоградом

Мурашко: на стационарном лечении находятся 22 человека после ЧП под Волгоградом

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

На стационарном лечении после ЧП с пассажирским поедом в Волгоградской области находятся 22 человека, среди них восемь детей. Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ», — отметил Мурашко.

Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Среди пострадавших — три человека находятся в тяжелом состоянии.

Также уточняется, что организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Авария произошла 29 июля из-за выезда грузовика КАМАЗ на железнодорожный переезд. После столкновения девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов, семь из них опрокинулись. В поезде находилось более 800 пассажиров. В РЖД сообщили, что машинист сделал все возможное, чтобы избежать аварии.

По последним данным МЧС, всего пострадали 52 человека. Уточняется, что машинист будет проходить лечение в ведомственном учреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что водитель, спровоцировавший аварию поезда под Волгоградом, был злостным нарушителем.