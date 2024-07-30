Школьница из Луганска Савенкова: Макрон не дал конкретного ответа на письмо

Фото: www.globallookpress.com / Gao Jing

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Франция признала свое бездействие в ситуации с Украиной.

Канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона ответила на письмо школьницы Фаины Савенковой из Луганска. Об этом юная писательница рассказала в беседе с агенством РИА Новости.

«По поводу Макрона: мне всего один раз отвечал помощник и ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: „Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем“», — рассказала Савенкова.

Также она отправляла письмо президенту Сирии Башару Асаду. Школьница уже встретилась с его помощником, который пригласил ее посетить страну.

К слову, Фаина Савенкова писала обращение и к кандидату в президенты США Дональду Трампу. Она призвала его остановить поставки оружия на Украину и предложила посетить Донбасс, чтобы он своими глазами посмотрел на то, что творит киевский режим.

Фаина Савенкова получила прозвище Луганская Саманта Смит после опубликованного в Сети видео с призывом к ООН остановить кровопролитные действия Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как будут улучшать жизнь в Донбассе и Новороссии.