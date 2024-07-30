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Молодые исполнители совершенствуют свое мастерство под руководством именитых наставников.

Репетиции с видом на море: в Крыму стартовала традиционная Летняя академия Санкт-Петербургского дома музыки. Молодые исполнители занимаются под руководством признанных мастеров, участвуют в многочисленных мастер-классах и сами выступают перед публикой. В атмосферу вечной классики окунулся корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Под блеском южного солнца неумолкаемый страстный звон цикад сливается с исполнением виртуозных шедевров. Летняя академия Санкт-Петербургского Дома музыки проходит в Ореанде — месте, что помнит великих творцов Шостаковича и Плисецкую. Молодые исполнители совершенствуют свое мастерство под руководством именитых наставников.

«Это время, когда кто-то отдыхает, а кто-то усиленно готовится к приходу осени, которая неминуемо начнется. А осень — это пора фестивалей, конкурсов и различных важных музыкальных событий», — говорит народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

И к ним нужно быть готовым! Здесь одинаково гармонично звучит и пронзительная щемящая классика XIX века, и сочинения современных авторов, которые в России вообще исполняются впервые.

Произведение для тромбона швейцарского композитора Жиля Роша требует от солиста исключительной виртуозности. В нем очень много коротких, быстрых нот. Экспрессивно, эмоционально и очень энергозатратно. На нотах пометка «Стой ровно и не двигайся» — эти слова Северьян Богданов написал сам себе как напоминание о том, как важна здесь концентрация.

«Это действительно очень тяжело. Это как пробежать десять километров», — признается Северьян Богданов.

Полтора месяца, три сессии, по две недели каждая. Сейчас в начале Летней академии занятия проходили по классу тромбона, флейты, виолончели и кларнета.

Мастер-классы по игре на виолончели проводит лично маэстро Сергей Ролдугин. Он очень щедро делится своим колоссальным опытом.

Полина Тхай — самая юная участница Летней академии. Ей всего 16, но она уже лауреат многих престижных конкурсов.

«Очень много нового я узнала для себя. Мне кажется, что именно этого мне и не хватало, потому что мне говорят мнение со стороны», — считает Полина Тхай.

Летняя академия — это не только занятия. Это еще и выступления перед зрителями — такие нужные и важные для молодых исполнителей. А среди публики может оказаться и легендарный поэт-песенник, чьи теплые слова так окрыляют.

«Эти самые вдохновенные юноши и девушки — это потрясающе, конечно. Это — надежда нашей страны. Это — будущие суперзвезды, я считаю. Я благодарен Сергею Павловичу, что он опекает, он находит их», — рассказывает народный артист РФ Илья Резник.

Виртуоз должен быть готов дарить свое искусство не только в залах филармоний и театров. Под тенью 200-летнего платана участники Летней академии готовятся к концерту на открытом воздухе в знаменитом Воронцовском дворце. Здесь совершенно иная акустика. Музыканты скрупулезно репетируют каждый номер. Как только солнце медленно заходит за горизонт, начинает звучать музыка.

В Крымской здравнице уже стартовала вторая сессия Академии. Всего же за лето, прежде чем вернуться в консерватории и школы, свое мастерство хоть немного приблизить к совершенству смогут больше 50 молодых солистов.