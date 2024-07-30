Жителя Приамурья арестовали за госизмену

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело.

В Амурской области задержали местного жителя по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, мужчина переводил деньги на нужды ВСУ. Его уже заключили под стражу. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса Евгения Серебрякова, который по заказу СБУ пытался ликвидировать в Москве российского военнослужащего, а потом собирался скрыться в Турции.

Рано утром 24 июля во дворе многоэтажного дома на севере российской столицы раздался сильный взрыв — взорвался автомобиль на парковке. Находившемуся внутри водителю оторвало конечности, а его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Было установлено, что взрыв произошел из-за детонации СВУ.

За убийство Серебрякову предлагали украинское гражданство, а также денежное вознаграждение от десяти до 20 тысяч долларов.