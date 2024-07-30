Уже началось: мощнейшая геомагнитная буря обрушилась на Землю

Специалист «Фобоса» Леус: магнитная буря уже началась, пик будет после 15:00

Фото: 5-tv.ru

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Этому предшествовала вспышка на Солнце, которая уже попала в ТОП-20 самых сильных за 2024 год. Сегодня метеозависимые могут почувствовать сильное ухудшение самочувствия.

Геомагнитная буря началась на Земле во вторник, 30 июля. Ее пик жители Москвы могут ощутить уже во второй половине дня, предупредил в беседе с ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Магнитная буря уже началась. Пик будет сегодня во второй половине дня — с 15:00 до 18:00», — уточнил эксперт.

О том, что июль закончится геомагнитной бурей центр «Фобос» предупреждал накануне, 29 июля. Сообщалось, что на Солнце произошла одна из сильнейших вспышек, ее уровень достиг максимально возможного показателя — Х1,5. Эксперты отметили, что эта вспышка вошла в ТОП-20 самых сильных вспышек 2024 года.

Утром 30 июля на Земле началась слабая геомагнитная буря класса G1, ожидается, что ее сила в течение дня будет увеличиваться и достигнет класса G3. При таком уровне геомагнитная буря может напрямую воздействовать на энергосистемы и вызывать перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Возмущения магнитосферы Земли пойдут на спад в среду, 31 июля.

Как метеозависимым перенести геомагнитную бурю

Во время сильных геомагнитных бурь люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Так, метеозависимые часто жалуются на головную боль, слабость, скачки давления и бессонницу. Эксперты связывают это с замедлением капиллярного кровотока и кислородного голодания тканей при колебаниях геомагнитного поля.

«По исследованиям ученых, в период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий. Снижаются кровоснабжение сосудов, мощность сердечных сокращений, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды, увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина в крови, появляются аритмия и стенокардия», — рассказала «Известиям» терапевт, доктор медицинских наук, профессор Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.

В группе риска во время геомагнитных бурь находятся люди с болезнями сердца, гипертоники и гипотоники. В это время, по словам Пивоваровой, растет число инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.

Врачи рекомендуют при ухудшении самочувствия исключить физические нагрузки — снизить темп работы на дачных участках и сменить интенсивный спорт на умеренные тренировки. По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, в дни геомагнитных бурь следует достаточно высыпаться и отдыхать днем, больше бывать на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций.

«Людям с хроническими заболеваниями нужно тщательно выполнять рекомендации лечащего врача, вовремя принимать прописанные лекарственные препараты», — добавил специалист в беседе с РИА Новости.

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