«Луна в напряжении с Марсом»: как лучше провести 30 июля

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Астролог Василиса Володина дала несколько полезных советов на день.

Утро 30 июля будет неспокойным, но день обещает порадовать позитивными событиями. Об этом сообщила в своем Telegram-канале астролог Василиса Володина.

«До 12:00 Луна в напряжении с Марсом — период травмоопасный, окружающие могут быть на нервах, держим себя в тонусе», — отметила астролог.

С 12:00 и до 14:00 Луна будет находиться в гармоничном аспекте с Солнцем, а с Юпитером с 14:00 и до конца дня. Именно эти периоды самые благоприятные, чтобы заявить о себе и поделиться своим опытом с окружающими.

«Ловим эту волну оптимизма, энергии, внутреннего удовлетворения, когда кажется, что весь мир у твоих ног», — отметила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал астропрогноз для всех знаков зодиака на 30 июля. Этот день отлично подойдет для общения и налаживания контактов.