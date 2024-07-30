Павел Дуров заявил о том, что может быть отцом 100 детей в 12 странах мира

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Около 15 лет назад предприниматель стал донором спермы.

Российский предприниматель и программист Павел Дуров заявил, что может быть отцом сотни детей в 12 странах мира. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей… Пятнадцать лет назад ко мне обратился мой друг со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен», — признался Дуров.

После этого случая программист продолжил свою «донорскую миссию», которая в итоге, по его словам, помогла завести детей людям в 12 странах мира. Да и сегодня замороженная сперма предпринимателя все еще доступна.

«Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение», — уверенно заявил Дуров.

Возможно, таким образом предприниматель, никогда не рассказывающий о своей личной жизни, решил отреагировать на появившиеся в сети слухи о наличии у него тайных детей.

Ранее некая Ирина Болгар, назвавшаяся подругой Дурова, заявила, что родила от него двух сыновей Даниэля и Давида, а также дочку Лею. А признаться в этом решила по просьбе отпрысков, которым обидно, что о них в интернете нет ни слова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дуров анонсировал введение ограничений в Telegram для украинцев.