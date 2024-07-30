Историческое место: в Севастополе готовится к открытию «Новый Херсонес»

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Вход в новый музейно-храмовый комплекс будет бесплатным.

У жителей и гостей Крыма появилась возможность совершить путешествие на десять веков назад. В Севастополе готов к открытию комплекс «Новый Херсонес». Там в точности реконструировали место, где в 988 году принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. Уникальный архитектурный парк одним из первых посетил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Сотни тысяч тонн бетона и стройматериалов. Самые масштабные за последние годы археологические исследования. Три крупных музея и 22,5 гектара общей площади. В построенном меньше чем за два года музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» накануне прошел обряд освящения.

Некоторое время комплекс будет работать в тестовом режиме. Нам удалось заглянуть в один из залов.

Малый купольный зал музея христианства. Сюда, кроме строителей, пока еще никто не ходит. Наша съемочная группа тут одна из первых. Пока тут все поставлено на паузу, идет отладка и доводка. Все картины, изображающие крещение князя Владимира, будут двигаться, по словам устроителей, здесь будет настоящее иммерсивное шоу.

Что находится в других залах, пока тайна. Но все экспонаты, в том числе интерактивные, во всех трех музеях так или иначе связаны с историей нашей страны с древних времен до наших дней.

Весь «Новый Херсонес» построен вдоль центральной аллеи, и в ней скрыт главный смысл комплекса. Тянется она от музея христианства и до Свято-Владимирского собора. Сам собор в комплекс не включен, но неразрывно с ним связан, что и символизирует эта аллея.

В византийском квартале — реконструкция части города времен князя Владимира, главный архитектор всего комплекса Дмитрий Смирнов рассказывает о сложностях проектирования.

«Постоянно археологи находили какие-то находки. Их нужно было выкопать, музеифицировать. И мы строили вокруг этого. Одна из идей была сделать квартал-реконструкцию 988 года. Когда крестили Владимира. Это у нас и называется «Херсонес-988», — заявил главный архитектор, автор проекта «Новый Херсонес» Дмитрий Смирнов.

Все выглядит так, как было 1000 лет назад. В местной таверне можно будет попробовать блюда по рецептам тех времен, будет работать сувенирная лавка, винодельня и ремесленные мастерские.

Кузнечный горн. Вполне работоспособный — раздувается огонь. Сейчас, конечно, не работает. Но когда придут первые кузнецы, все это будет работать. И видно, что кузнецы здесь уже тренировались.

Стены вокруг похожи на песчаник. Но главный архитектор с улыбкой исправляет — технология строительства на порядки сложнее. Византийский квартал — слепок со стен древнего Херсонеса.

«Мы сняли с них формы. Скульптурные формы. То есть специальным силиконовым составом покрыли стены, и с них была снята форма, в которую был напылен архитектурный бетон», — рассказал Смирнов.

Дорожки отделаны обломками глиняной и керамической посуды возрастом около 2000 лет. Археологи заверили: они не представляют исторической ценности. На стенах — барельефы, каждый со смыслом.

«Это место призвано хранить и популяризировать историю цивилизаций, которые были здесь до нас. Это древние греки, это римляне, это византийцы, и наследниками которых мы, современная Россия, являемся, и наследие это храним», — заявил управляющий директор фонда «Моя история» Иван Есин.

Идея создать музейно-храмовый комплекс на месте древнего Херсонеса принадлежит президенту России Владимиру Путину. Уже завтра «Новый Херсонес» ждет в гости первых посетителей, и, судя по записи, — это тысячи человек. Вход бесплатный, нужно только заранее зарегистрироваться.