Водитель, спровоцировавший аварию поезда под Волгоградом, был злостным неплательщиком

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За ним числится штрафов на сумму 350 тысяч рублей.

Последняя информация о катастрофе поезда «Казань-Адлер», в котором находились более 800 человек. Прямо перед локомотивом на рельсы выскочил самосвал. И вот тут главный вопрос расследования: переезд со светофором, на несколько сот метров и вправо, и влево пути просматриваются идеально. Не заметить приближающийся состав очень сложно. Так что же там произошло на месте разбирался корреспондент «Известий» Борис Карягин.

Первые минуты после столкновения. Пассажиры поезда Казань-Адлер выбираются из опрокинутых вагонов, помогают раненым и пытаются понять, что же произошло. Рядом с рельсами лежит искореженный, разорванный надвое грузовик.

В результате столкновения девять вагонов сошли с рельсов. Семь из них опрокинулись на бок, один практически переломило пополам. Пассажиры не могли выйти, они были зажаты в этих вагонах и, пока не приехали спасатели, так и находились в поезде.

Путь пассажирскому поезду Казань-Адлер преградил КамАЗ, которым управлял Асламбек Усманов. 43 года, неоплаченных штрафов на 350 тысяч рублей. ИП закрыто из-за долгов. Не хотел ждать на переезде. Думал проскочить на красный сигнал светофора. Он так и горел спустя несколько часов после аварии.

В результате водителя достали из искореженной кабины, которая отлетела на десятки метров от переезда.

Асламбек Усманов выжил, и сейчас — в больнице. Вместе с машинистом поезда и полусотней пострадавших пассажиров. Еще почти две сотни человек обратились к медикам с легкими травмами и отказались от госпитализации.

Половина пострадавших — дети, которые ехали с родителями на море. Также из Казани в Сочи возвращалась команда школьников, которые принимали участие в конкурсе. Первые минуты после столкновения, по словам очевидцев, были самыми страшными. Экстренное торможение, грохот, крики раненых и напуганных людей.

«Слава Богу, все были дети внизу, потому что очень сильно тряхнуло поезд. Сыну чуть не упал термос на голову, но все обошлось. Все хорошо», — рассказала пассажирка Екатерина Клименко.

Пассажиров разместили в селе Котельниково — в кинотеатре, в детском саду, в спортзале.

«Кормят хорошо, сразу все организовали — и еду, и воду, и вот здесь нам дали матрасы, одеяла, подушки… Довезут до Волгограда по новой ветке через Ростов в объезд. Все организуют, сказали, чтобы мы не волновались. До пяти утра будем здесь», — говорит одна из пострадавших Марина Митник.

Движение на участке в районе столкновения приостановлено. Поезда идут в обход. Железнодорожникам предстоит не только убрать вагоны, но и отремонтировать часть полотна.