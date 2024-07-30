Похоже на энцефалит: вирусолог рассказал о симптомах лихорадки Западного Нила

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Вирус распространяется с конца июля по сентебрь.

Распространение лихорадки Западного Нила обычно происходит примерно с конца июля по сентябрь. Об этом рассказала в беседе с «Абзацем» профессор Александр Бутенко.

Специалист подчеркнул особенную зависимость распространения опасной инфекции от погодных условий в текущий период. Бутенко также описал возможные симптомы, которые может вызывать развитие заболевания.

«Лихорадка Западного Нила может протекать как бессимптомно, так и в легкой или тяжелой форме. Симптомы — прежде всего температура, легкая форма заболевания ею и ограничивается. В более тяжелых случаях может появиться головная боль, неврологические симптомы, а в самых тяжелых — серозный менингит, менингоэнцефалит, энцефалит. Клиника во многом совпадает со случаями клещевого энцефалита», — сказал специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Казани выявили несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. На тот момент на стационарном лечении в республиканской клинической инфекционной больнице находились пять человек, один из которых в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Один пациент был выписан.