Появились кадры госпитализации водителя КАМАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Под Волгоградом грузовик столкнулся с поездом, который в результате ДТП сошел с рельс.

Кадры госпитализации водителя КАМАЗа, машина которого накануне столкнулась с поездом под Волгоградом, появились в распоряжении 5-tv.ru.

Мужчину увезли на машине скорой медицинской помощи. На видео он неподвижно лежит на носилках. Сообщалось, что у водителя после столкновения диагностировали травмы.

Ранее, 29 июля, девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов в районе Волгограда. Инцидент произошел в 12:35 по московскому времени на 185-м километре перегона Гремячая — Котельниково.

Уточняется, что поезд, столкнувшийся с грузовиком, двигался со скоростью 65 километров в час. В РЖД добавляют, что машинист сделал все возможное, чтобы избежать аварии. Сигнализация на железнодорожном переезде также была исправна и предупреждала водителя о приближающемся составе. К тому же, обзор перед переездом хороший — видимость более километра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вел себя водитель КАМАЗа после ДТП с поездом под Волгоградом.