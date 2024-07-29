Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию России

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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В настоящее время разрабатывается ее положение и формируется персональный состав.

Президент России Владимир Путин принял решение создать в России Морскую коллегию. Об этом сообщил во время совещания в Рыбинске его помощник Николай Патрушев.

«Президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — заявил он.

Создание Морской коллегии направлено на укрепление координации между государственными органами в реализации национальной морской политики и защите российских интересов в мировом океане.

Новое ведомство будет включать в себя советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности России.

В ближайшее время Путин издаст указ о формировании состава коллегии и утвердит положения, определяющие ее функционирование, добавил Патрушев.

Сейчас в стране действует Морская коллегия при правительстве РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ о выплатах участникам спецоперации.