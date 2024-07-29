Взрыв прогремел на крупнейшем химзаводе Германии
Фото: www.globallookpress.com / Lorena SopÃƒÂªNa
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Причина ЧП не сообщается, пострадали как минимум 14 человек.
Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в городе Людвигсхафен. Об этом пишет BILD.
Уточняется, что предприятие принадлежит компании BASF. В результате мощного хлопка на производстве начался пожар, пострадали как минимум 14 человек.
Причина взрыва не сообщается. В компании уверяют, что концентрация вредных веществ после ЧП не превышена, опасности для населения нет.
Это противоречат данным СМИ, согласно которым в результате пожара выделились огнеопасные газы. Жителей города призвали плотно закрыть окна и двери.
В начале мае на оборонном заводе Diehl Metal Applications в Берлине произошел мощный пожар. Предприятие принадлежит компании Diehl, которая производит зенитные ракетные комплексы IRIS-T для Украины.
Площадь возгорания тогда составила около двух тысяч квадратных метров. Пожар не могли потушить в течение нескольких суток. Пришлось даже частично сносить цеха, чтобы добраться в наиболее труднодоступные секции предприятия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Николаеве на юге Украины произошел масштабный пожар, охвативший площадь в 30 гектаров.