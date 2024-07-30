Фото, видео: Пресс-служба МЧС Республики Карелия; 5-tv.ru

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Спасатели ищут пропавших без вести.

В Карелии, где этим утром произошла авария на дамбе, все еще ищут пропавших без вести. Два человека до сих пор не выходят на связь. По данным Минздрава региона, восьми из 10 пострадавших уже оказана медицинская помощь. Люди получили травмы, когда их снесло водой. Волонтеры организовали сбор гуманитарной помощи. О том, что стало причиной ЧП и кто будет устранять последствия — расскажет корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

Раннее утро на Беломорско-Балтийском канале. Прорыв! Не выдержала временная перемычка между десятым и одиннадцатым шлюзами. Мощные потоки воды сметают все на пути. На кадрах сразу после видно вдали полуразрушенный дом, который унесло и прибило к другой части берега. Вокруг — обломки и мусор.

Первые данные: всего пострадали десять человек, среди них трое детей. Люди в момент прорыва находились в своих домах, среагировать не успели. Поиски двух пропавших без вести продолжаются. Среди них — водитель экскаватора, который находился в зоне подтопления.

Разрушения — серьезные. В Сегежском округе введен режим ЧС. На месте работает крупная группировка спасателей. В готовности силы медицины катастроф и санавиация. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

По рассказам очевидцев, насыпь, которую соорудили на время работ, просто размыло. Контракт на реконструкцию гидросооружений канала стоимостью почти два с половиной миллиарда рублей заключили еще в 2022 году, процесс должен был завершиться в этом декабре. Подрядчик уже заявил: никаких нарушений в ходе работ не было.

«Бригады выясняют, все, кто надо, на месте. Ничего, никаких предвестников у нас не было. Просмотрели все видео, сняли данные с приборов, которые отслеживают там техническое состояние», — сообщил генеральный директор АО Акватик Дмитрий Сергеевич.

Буквально месяц назад компания, которая занималась реконструкцией, отчиталась о выполнении работ и готовности объекта на 69 процентов. Теперь что-то пошло не так.

«Причин здесь несколько. Это либо недостаточно проработанное проектное решение, которое не учитывало все риски, либо некачественные материалы, либо халатность. Часто еще причиной могут послужить затягивания работ по ремонту, по реконструкции», — отметил исполнительный директор московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин.

В этом случае временные конструкции не выдерживают нагрузки. По словам экспертов, вина лежит на подрядчике, который упустил начало разрушения дамбы. Все разбирательства впереди, необходимые экспертизы можно будет провести, как только сойдет вода.

«Сейчас самое главное — проход всей массы воды вниз по течению. Гидростанции все готовы, будут отслеживать, регулировать проход всей массы воды. Ну и, конечно, выдвигаемся на вышестоящие шлюзы, чтобы тоже посмотреть, как будем организовывать водосток», — говорит глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Ликвидация последствий должна начаться уже сегодня ночью. Средства и техника готовы к работе в круглосуточном режиме. Судоходство на участке временно ограничено.