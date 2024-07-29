Новые планы: Путин провел встречу с главой ДНР Пушилиным

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Особого внимания, по мнению президента, в республике требует проблема аварийного жилья.

До конца текущего года в ДНР снова заработают 15 промышленных объектов. Об этом президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле рассказал Денис Пушилин, глава республики.

Среди важнейших задач — повышение уровня жизни до средних по России показателей. По этому вопросу уже наметилась положительная динамика - растут зарплаты в республике, причем почти на 40 процентов.

Владимир Путин отдельно отметил еще одну проблему - состояние жилого фонда в ДНР.

«Есть некоторые темы, некоторые проблемы, которые требуют особого нашего внимания, — это аварийное жилье. Вы о жилье уже сказали. Свыше 27 процентов жилого фонда в республике — это аварийное жилье, к сожалению. Все связано с боевыми действиями, да и просто с тем, что долгие годы, десятилетиями может быть, в прежние времена не уделяли этому должного внимания. Это первое. И второе... это водоснабжение. На эти темы Вас прошу обратить внимание...», — обратился к Пушилину Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пушилин назвал чудовищными атаки ВСУ на Херсонскую область и ЛНР.