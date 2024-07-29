Крушение поезда: водитель КАМАЗа пытался проскочить перед составом на красный свет

Фото, видео: © РИА Новости / Администрация Котельниковского района; 5-tv.ru

Сейчас он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой.

140 человек пострадали при сходе вагонов поезда в Волгоградской области. Об этом сообщили в РЖД. 30 пассажиров, в том числе 15 детей госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял под личный контроль помощь раненым, заявили в ведомстве. Также в район отправлены дополнительные авиамедицинские бригады. Страховая компания заявила, что готова оплатить расходы на лечение.

После происшествия задержаны пять поездов, четыре отправили измененным маршрутом. Пассажиры сошедшего состава к месту назначения доставит резервный.

Известно, что причиной аварии стало столкновение с КАМАЗом. Машину разорвало на части, водитель остался жив. Сейчас он пытается объяснить следователям, куда же так спешил, что решил не пропускать поезд. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков расскажет все детали.

Волгоградская область, четыре километра от станции Котельниково, пассажирский поезд сошел с рельсов. Вагоны перевернуты. Из вагонов доносятся крики, стоны. Пассажиры в панике выбираются кто откуда — выбивают окна, ломают двери.

По словам пассажиров, все произошло мгновенно. Многие в момент столкновения отдыхали и свободно перемещались по вагонам.

«Ничего не предвещало беды. Мама сначала подумала, что землетрясение началось. Потом вагон перевернуло. Окно находилось наверху над ней, она дергала-дергала, открыла, выбралась. На данный момент, как я поняла, их разместили где-то в кинотеатре», — рассказала дочь пассажирки поезда Екатерина Кравцова.

Маме Екатерины Кравцовой повезло, некоторые же пассажиры оказались зажаты внутри вагонов. Их с помощью специального оборудования вызволяли спасатели.

По предварительной информации, на данный момент больше сотни пассажиров получили ссадины и ушибы.

Пассажирский поезд Казань — Адлер отправился из Волгограда в 08:41 с опозданием в 35 минут. В 12:30 состав подходил к станции Котельниково. Примерно в 12:35 на пути нерегулируемого дорожного переезда резко выехал водитель грузового автомобиля КамАЗ, не обращая внимания на красный сигнал светофора. Машинисты применили экстренное торможение, но это не спасло от столкновения.

«По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 813 человек. Данные по пострадавшим уточняются», — сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Рядом с составом лежит в клочья разорванная кабина грузового автомобиля. По версии следствия, именно водитель этой машины стал виновником страшного ДТП.

Следователи возбудили уголовное дело. Уже известно, что автомобилем управлял 43-летний Асламбек Усматов. Он в больнице в тяжелом состоянии, но в сознании. По предварительной информации, в момент аварии мужчина был трезв. Раньше он владел ИП, сейчас оно закрыто — не исключено, что из-за долгов. Сам Усматов при этом продолжает заниматься грузоперевозками вместе с братом. Говорит, что не понимает, как все произошло: то ли тормоза не сработали, то ли сам не среагировал.

Тем временем движение на железнодорожной ветке, на которой произошла авария, пока перекрыто. Поезда пускают альтернативным маршрутом. Так, уже перенаправили четыре состава. На месте работают спасатели, врачи, психологи. Пассажиров, которые не пострадали, отвозят в станицу Котельниково и размещают в местном спортзале.