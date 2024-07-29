Пайки по завышенной цене: ущерб по делу генерала Булгакова оценили в 1,3 млрд рублей

Фото: © РИА Новости / Алексей Ерешко

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Суд сегодня рассматривал жалобы защиты на продление ареста фигурантам.

Ущерб от действий бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова оценили в 1,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в уголовном деле, возбужденном против генерала, сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд в понедельник, 29 июля, рассматривал жалобы защиты на продление ареста фигурантам дела — топ-менеджменту АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК). В ходе заседания судья Людмила Смолкина огласила материалы уголовного дела, в которых речь идет о поставках пайковых наборов в войска по завышенной на 1,3 миллиарда рублей цене.

Предварительно установлено, что именно эта организация при содействии Булгакова создала систему поставки некачественных рационов питания по завышенным ценам. В деле также фигурируют ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно».

Дмитрий Булгаков по делу о коррупции был арестован 26 июля и отправлен в следственный изолятор «Бутырка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков. В 2017 году его заработок составил 14,1 миллиона рублей, а самый большой доход генерал получил в 2011 году — более 18 миллионов рублей.