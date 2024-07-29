Суд отклонил апелляционную жалобу Аяза Шабутдинова на продление ареста

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Следствие обвиняет блогера в совершении 92-х эпизодов мошенничества

Московский городской суд отклонил апелляцию блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Сам блогер выступил в суде и сказал, что за все время пребывания под стражей ему ни разу не дали встретится с его супругой Лидией.

Ранее суд продлил Шабутдинову арест до 16 августа.

Следствие на сегодня инкриминирует блогеру вину в 92-х эпизодах мошенничества. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Блогера задержали 3 ноября прошлого года после многочисленных жалоб на его образовательные курсы. Следствие установило, что в 2023 году Шабутдинов заработал 300 миллионов рублей на продаже «чудо-курсов» по заработку в интернете. Блогер обещал, что каждый, действуя по его методикам, сможет разбогатеть за считанные недели.

Рекламируя курсы и устраивая «прогревы», чтобы большее количество людей пришло в «поток», Шабутдинов утверждал, что в списках его клиентов значатся очень влиятельные люди. Таким образом число желающих обучиться быстрому заработку возрастало в разы.

Среди людей, называющих себя потерпевшими по делу Шабутдинова, есть и молодые и взрослые люди. Некоторые тратили на его курсы кредитные деньги — от 150 тысяч до 350 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как блогеры-миллионеры на самом деле заработали состояние.