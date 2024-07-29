Пьяная россиянка искромсала ножом мужа, поднявшего на нее руку

Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

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Женщина нанесла супругу более 20 ударов.

Жительница Тюменской области получила девять с половиной лет тюрьмы за убийство мужа, который поднял на нее руку. Как сообщает издание Lenta.ru, такое решение вынес Ялуторовский районный суд.

Преступление произошло в апреле этого года. Во время вечернего застолья нетрезвые супруги затеяли ссору, которая быстро переросла в рукоприкладство. Мужчина начал избивать жену сначала кулаками, а затем табуретом.

Обороняясь, женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла супругу более 20 ударов. В суде она полностью признала вину, но заявила, что деталей произошедшего не помнит.

Отмечается, что оба супруга злоупотребляли алкоголем. Также у женщины отрицательная репутация и склонность к агрессии, более того, она уже была судима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Петербурга обнаружил в своей квартире тела трех сестер.