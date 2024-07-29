«Трудно до сих пор прийти в себя»: мэр Парижа о церемонии открытия Олимпиады-2024

Фото: www.globallookpress.com / AFP

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МОК при этом пришлось публично извиняться за скандальные сцены на мероприятии.

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года показала о Франции все. Об этом заявила мэр Парижа Анн Идальго, передает France Bleu.

Идальго призналась, что до сих пор не может прийти в себя после церемонии открытия Олимпиады, целью которой было «привлечь на борт весь мир».

«Огромные эмоции, трудно до сих пор прийти в себя. Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Эта церемония сказала о нас все», — заявила мэр Парижа.

Церемония открытия летних Олимпийских игр прошла 26 июля на берегах реки Сены. Концертная программа собрала в себе «существ» всех мастей и видов. На балконах замка Консьержери выступали металлисты Gojira, в окнах стояли фигуры с отрубленными головами, среди них была и Мария-Антуанетта, чью голову отсекли на гильотине во времена французской революции.

На небольшом пьедестале выступали и другие страшные личности в развратных одеждах. Что там только не показали: и ползающих в неподобающем виде мужчин, и голого бога Диониса, прикрывающего только интимное место, и даже имитацию полового акта.

Международному олимпийскому комитету (МОК) пришлось публично извиняться за скандальную церемонию открытия Олимпиады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпийских играх во Франции вызвала большой скандал.