«Лидер очевидный»: все больше россиян хотят путешествовать по родной стране

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Спрос на внутренний туризм вырос в несколько раз за год.

Рост внутреннего туризма среди россиян увеличился на 10-30% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Год хороший, он успешный как для внутреннего, выездного и въездного туризма. По всем этим трем видам туризма мы фиксируем рост. Конечно, абсолютное количество путешествий, здесь лидер очевидный, это путешествия по России. И мы рассчитаем, что сезон будет очень удачный. Конечно, разные регионы отличаются по цифрам, но общая статистика показывает рост от 10 до 30%», — рассказал Горин.

По словам вице-президента, интересная ситуация складывается в выездном туризме. Число международных авиаперелетов увеличилось на 23%. Лидерами у людей являются, Объединенные Арабские эмираты (ОАЭ) Египет. Кроме того, зафиксирована большая динамика путешествий в Таиланд и Кубу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России набирает популярность «сонный» вид туризма.