Российские войска освободили населенный пункт Волчье в ДНР
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Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Бойцы продолжают выполнять цели и задачи спецоперации.
Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Волчье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье ДНР и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.