Около 100 человек пострадали при сходе пассажирского поезда под Волгоградом
Виктория Алакоз 106 0
Фото: 5-tv.ru
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На место ЧП направляются экстренные службы.
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. По предварительным данным 5-tv.ru, в результате произошедшего пострадали около 100 человек.
На место ЧП направляются экстренные службы. Инцидент произошел 29 июля в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Движение поездов на участке приостановлено.
Известно, что сам поезд следовал из Казани в Адлер.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места схода вагонов под Волгоградом.