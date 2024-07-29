Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов под Волгоградом

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что известно о произошедшем?

Восемь вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов под Волгоградом. По информации 5-tv.ru, состав столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, который пытался проскочить через железнодорожные пути.

В результате столкновения с рельсов сошли восемь вагонов, кадры с места ЧП оказались в распоряжении 5-tv.ru. Количество пострадавших устанавливается. На место происшествия спешат экстренные службы. Движение поездов на участке приостановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ленинградской области произошло столкновение поезда «Ласточка» и легкового автомобиля на регулируемом железнодорожном переезде.