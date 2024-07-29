SHAMAN анонсировал свое участие в этно-опере «Князь Владимир»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Исполнитель опубликовал кадры с репетиции, где присутствовал и лидер группы «Любэ».

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, который наиболее известен под псевдонимом SHAMAN, примет участие в этно-опере о Крещении Руси. Исполнитель опубликовал на своей странице в соцсетях кадры с репетиции грядущего представления под названием «Князь Владимир».

На опубликованном видео можно увидеть, как SHAMAN, так и лидера группы «Любэ» — Николая Расторгуева. Ярослав Дронов написал, что зрители смогут увидеть масштабную этно-оперу «Князь Владимир» уже через шесть месяцев, в 2025 году. Куратором выступил народный артист РФ Игорь Матвиенко.

Стоит упомянуть, что Ярослав Дронов не написал, какая роль ему достанется в этно-опере.

Незадолго до опубликованного им отрывка с репетиции, он выступал с концертом в городе Сочи. Именно тогда певец узнал, что ему присвоили звание заслуженного артиста РФ — музыкант сразу же поделился своей радостью с поклонниками прямо во время концерта. Дронов подчеркнул, что это для него это один из важнейших событий в жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что в прошлом году SHAMAN выступил главным героем в этноопере «Князь Владимир» — премьера отрывка постановки состоялась в Крыму.