Новый раскол: дипломатический скандал разгорелся между Польшей и Венгрией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; 5-tv.ru

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Будапешт раздражает западных союзников своей позицией по конфликту на Украине, заявили в Варшаве.

Венгрия становится все более изолированной страной в ЕС. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью европейским СМИ. По его словам, Венгрия раздражает других членов Евросоюза из-за позиции по украинскому конфликту и дружбы с Москвой.

Источники, знакомые с ситуацией, уже говорят, что между Варашавой и Будапештом разгорается дипломатический скандал, после того как венгерский премьер-министр Орбан выступил в Румынии и обвинил польские власти в лицемерии. По словам Орбана, Варшава упрекает других в связях с Москвой, а сама косвенно продолжает их сохранять. Польша в ответ на эти заявления предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО, если ее что-то не устраивает.