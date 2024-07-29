Новый уровень жестокости: на Украине решили мобилизовать 18-летних юношей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Str; 5-tv.ru

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Кроме того, ряды ВСУ пополняются мужчинами со статусом ограниченно годных.

На Украине официально подтвердили мобилизацию мужчин, не достигших возраста призыва. В Одесском военкомате заявили: несмотря на то, что закон касается граждан старше 25 лет, призвать могут и 18-летних при определенных условиях.

Например, если молодой человек прошел срочную службу в мирное время, окончил учебное заведение или специальную кафедру, получив военно-учетную специальность. Помимо этого, на передовую отправляют и тех, кто ранее имел статус ограниченно годных.

Тем временем в городах продолжается принудительная мобилизация. На одной из улиц Харькова сотрудники ТЦК попытались схватить мужчину. Завязалась драка, но силы были не равны. Молодого человека сначала избили, а после запихнули в машину и увезли.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор политика в отношении этого вопроса неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под мобилизацию, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.