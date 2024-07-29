Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

ВСУ не помогает ни техника НАТО, ни укрепления, которые они готовили порядка десяти лет.

Бригада тихоокеанских морпехов громит врага на южнодонецком направлении. Они зачищают позиции ВСУ, где боевики пытаются закрепиться после отступления из Старомайорского и Урожайного. Натовскую бронетехнику противника точными ударами разбивает российская артиллерия. Военный корреспондент «Известий» Денис Воробьев наблюдал за работой бойцов.

Блиндажи рассыпаются один за другим. «Опорник взят» — докладывают бойцы из разных точек вблизи Урожайного. Этот штурм откроет дорогу к самому центру населенного пункта. И к тому моменту уже не будет сомнений в скором освобождении поселка.

40-я бригада тихоокеанских морпехов громит украинских боевиков на южнодонецком направлении. На первый взгляд кажется невозможным нагло врываться в окопы, но при этом планировать бой прямо на ходу. Но именно такой стратегический подход и оставляет ВСУ без всякого шанса на успех.

«Бывает, когда быстро нужно подобраться, бывает, когда не нужно спешить вообще. Обдуманные действия, посидеть, где-то что-то решить, небольшая передышка в минуту-две — и двигаемся дальше. Нужно оценивать обстановку при подходе к опорному пункту», — говорит командир отделения отряда штурмовой бригады с позывным «Меч».

Сейчас бойцы продвигаются дальше на Времьевском участке фронта. Но предварительно — грамотная разведка и уничтожение особо укрепленных позиций ВСУ. Пулеметные точки, ДОТы с землей равняет наша артиллерия.

Тихоокеанские морпехи выезжают на огневые позиции. Расчету «Гвоздики» поставлена задача уничтожить несколько опорных пунктов противника. Уже привычная цель для экипажа и орудия калибром в 122 миллиметра.

Урожайное было одним из самых защищенных населенных пунктов, но и там противник бежал. ВСУ просто сдали позиции, которые готовили еще десять лет назад

«Стрелкотню» они не любят, ближний бой для них — это все, они сразу подрываются. Вот сколько раз я ни ходил, вот честно, я здесь почти полтора года уже, чуть больше даже, я ни разу пленного не брал. Мертвые были, да. Но, в основном, когда «стрелкотня» начинается, они отходят», — рассказывает командир отделения штурмового взвода с позывным «Кот».

Закаленные в бою морпехи уже знают все слабости противника. Именно они освобождали Новодонецкое и удерживали оборону ровно год назад во время украинского контрнаступа.

«Очень многие сами сдаются. Без боя просто выходят, поднимают руки полностью без амуниции и идут в нашем направлении. Противник сдался буквально через 45 минут, за три часа населенный пункт Новодонецкий 40-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты полностью взяла под свой контроль. Мы просто наглостью забрали этот населенный пункт», — говорит командир взвода с позывным «Гиви».

Малым числом камчатские штурмовики сорвали наступление ВСУ, которые также бросили в бой своих морпехов, кучу натовский техники, включая танки и бронемашины. Но все это сгорело на поле боя.

Не раскрывая секретов, морпехи готовятся к новым боевым задачам. Основная работа сейчас — это зачистка укрепрайонов ВСУ, где враг пытается организовать оборону после провала и отступления из Старомайорского и Урожайного.