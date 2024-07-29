Владимир Титов покинул пост первого заместителя главы МИД России

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Соответствующий документ подписал президент.

Владимир Титов освобожден от должности первого заместителя главы МИД России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ об освобождения Титова с должности вступает в силу со дня его опубликования.

Владимир Титов курировал в МИД административные вопросы и те, что связаны с отношениями между Россией и европейскими странами. В системе министерства иностранных дел Титов работает с 1980 года, до этого окончив МГИМО и изучив английский и шведский языки.

Титов работал и за рубежом — был советником-посланником посольства России в Швеции, директором Второго Европейского департамента, а также послом России в Болгарии. Должность заместителя главы МИД занимал с 2005 по 2013 год, затем был назначен первым заместителем министра иностранных дел России.

Причины освобождения Титова с должности не называются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители задержали бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского.