Вода, еда и кровь: названы три главных симптома гепатита

Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole

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На что следует обратить внимание, чтобы незамедлительно обратиться к специалисту?

Самые распространенные и ярко выраженные симптомы гепатита — это желтуха и изменение цвета мочи и кала. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России Владимир Чуланов в беседе с aif.ru.

При этом моча становится темнее, а кал, наоборот, светлее. Желтой кожа становится при тяжелом течении заболевания. Также среди возможных признаков недуга — плохое самочувствие, повышенная температура, слабость и чувство тяжести в правом подреберье и области желудка.

Эксперт отмечает, что доказано существование пяти вирусов гепатита, которые обозначают буквами латинского алфавита: A, B, C, D и E.

«Вирусные гепатиты условно разделяют на две подгруппы в зависимости от способа попадания возбудителя инфекции в организм человека», — говорит Чуланов.

Энтеральные вирусы — это гепатиты А и Е, которыми можно заразиться через воду и еду. К парентеральным относят В, С и D. Здесь передача происходит через кровь и другие биологические жидкости человека, в редких случаях — половым путем и от матери к ребенку во время родов.

При малейшем подозрении на наличие заболевания специалист советует немедленно обращаться к врачу и пройти соотвествующее обследование.

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