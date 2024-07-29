В Свердловской области более 30 человек отравились бутилированной водой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; Telegram / ГУФССП России по Свердловской / gufsspsverdlovskayaoblast; 5-tv.ru

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У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

В Сысертском районе Свердловской области 31 человек подхватили острую кишечную инфекцию после употребления бутилированной воды, которую разливали в местном цехе. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУФССП России.

Судебные приставы на месяц закрыли цех. Все оборудование опечатали. Известно, что там осуществлялось производство природной питьевой артезианской воды Olavoda, упакованной в бутылки ПЭТ, без документов, подтверждающих качество и безопасность.

«Вода оказалась неудовлетворительного качества по микробиологическим показателям как в тарах 18,9 литров, так и в пятилитровых», — говорится в сообщении.

В помещениях предприятия обнаружили нарушение санитарных норм. На складе находились насекомые. Кроме того, из-за отсутствия умывальников сотрудники не мыли руки с мылом, а только обрабатывали дезинфицирующим средством.

Также вода, которую выпускал цех, была без документов, подтверждающих ее безопасность и качество.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве закрыли еще один цех «Кухни на районе» после вспышки ботулизма.