ЧВК «Вагнер» сообщила о пятидневных боях с боевиками в Мали
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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В результате сражения погиб командир отряда Сергей Шевченко.
Группа «Вагнер» понесла потери в ходе сражения с боевиками из «Координационного движения Азавад» и группировки «Аль-Каида в Сахеле»* в Мали. Заявление об этом выпустила частная военная компания (ЧВК) в своем Telegram-канале.
Ожесточенные бои велись в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин с 22 по 27 июля под руководством командира 13-го штурмового отряда Сергея Шевченко (позывной «Пруд»).
«В первый день „группа Пруда“ уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Однако наступившая песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до тысячи человек», — говорится в сообщении.
Также известно, что в результате сражения погиб Сергей Шевченко.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» начали массово переходить в ряды спецназа «Ахмат» и отправляться в зону спецоперации.
* — признана террористической и запрещена на территории в РФ