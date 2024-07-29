Несколько человек пропали без вести в Карелии после ЧП на Беломорканале: что известно

Несколько человек пропали без вести в Карелии после ЧП на Беломорканале

Фото: © РИА Новости

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На месте инцидента работают следователи и спасатели.

Один человек погиб и еще два пропали без вести после размытия перемычки на Беломоро-Балтийском канале в Карелии, стало известно 5-tv.ru.

Изначально после ЧП не было известно о судьбе шестерых человек, однако позднее в МЧС по республике сообщили, что четверо из них были найдены живыми, причем среди них двое несовершеннолетних.

Глава региона Артур Парфенчиков указал в своем Telegram-канале, что пострадали девять человек.

Отмечается, что перемычку установили на время реконструкции. По направлению сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». Известно, что уровень воды уже снизился и не несет угрозы, но режим ЧС пока сохраняется.

На месте работают поисково-спасательные службы — задействован также вертолет Ми-8 МЧС России. Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, как продолжительные осадки стали причиной разрушения плотины в Челябинской области.