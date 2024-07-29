«Сахарный мозг»: может ли избыток глюкозы привести к болезни Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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И кто именно находится в группе риска?

Злоупотребление сахаром может привести к угрозе возникновения болезни Альцгеймера. Об этом KP.RU рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак.

Дело в том, что у людей с сахарным диабетом почти в три раза чаще встречается деменция. А самая распространенная причина этому в пожилом возрасте — болезнь Альцгеймера.

«При сахарном диабете второго типа организм становится нечувствительным к инсулину. Задача этого гормона — сделать так, чтобы глюкоза из крови попадала в клетки. Если чувствительность к инсулину нарушена, уровень сахара в крови остается высоким, но в клетки глюкоза не поступает», — объясняет врач.

Из-за нечувствительности к гормону клетки мозга не получают топливо и голодают. От этого и может развиться деменция. Если чувствительность к инсулину нарушается, начинают накапливаться токсичные белки и формироваться бета-амилоидных бляшки, которые находят в большом количестве у пациентов с болезнью Альцгеймера.

«Лечение диабета, безусловно, снимает часть риска. Но также очень важно диагностировать и контролировать нарушения, которые часто сопутствуют диабету: повышенный уровень холестерина, ожирение, гипертония. Все это независимые факторы, негативно влияющие на риск болезни Альцгеймера», — подчеркивает медик.

Чтобы мозг хорошо работал, нужно поддерживать и развивать когнитивный резерв. Например, читать книги или новости и обсуждать их с другими. Также необходимо избегать травм головы и высыпаться.

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