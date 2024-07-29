Четыре часа без перерыва: на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль Garage Fest

Фото, видео: 5-tv.ru

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Это стало испытанием для сильнейших пилотов страны.

Праздник спорта, ревущих моторов и живой музыки прошел в Ленинградской области. Garage Fest на автодроме «Игора Драйв» уже в третий раз собрал любителей острых ощущений со всей страны. И с каждым годом мероприятие становится все масштабнее! В этом убедилась корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Четыре часа беспрерывной гонки — испытание только для сильнейших пилотов страны. Это этап российской серии гонок на выносливость REC. Дистанцию делят между собой несколько членов команд. Меняются во время пит-стопа. Скорость — до 300 километров в час! Важно не только обойти соперников, но и не заработать штрафные очки.

«Обгоны, например, за пределами трассы, выезд широко, пересечение боковой линии, обгон под желтыми, подчинение флагам — много в чем можно накосячить», — объясняет участник этапа российской серии конок на выносливость REC Владимир Драгунов.

Из-за погоды тактику приходится менять на ходу. Расслабиться не дают и конкуренты.

«Уровень очень высокий, посмотрите на имена, кто участвует — люди с международных чемпионатов очень высокого уровня!» — говорит победитель этапа российской серии конок на выносливость REC Георгий Ефросинин.

Но еще горячее на площадке, где «жгут резину» как начинающие спортсмены, так и признанные фавориты российского дрифта. Асфальт буквально плавится под колесами спорткаров.

В пятом этапе Межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe десять команд из России и ближнего зарубежья испытывают на прочность: машины, ограждения автодрома «Игора Драйв», нервы болельщиков.

«У нас регламент из года в год — он усиливается, изменятся. Мы ездим в „каркасе безопасности“, который выдерживает 18 тысяч ньютонов. Это очень большая нагрузка, это, практически, даже если вам в бок просто на скорости 100 километров въедут, не факт, что машина согнется», — рассказывает участник Межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe Александр Абрамов.

Новая для Garage Fest гонка — Classic Touring Cup. Пилоты доказывают: на скоростной трассе проявить себя может и «Волга» 1991 года выпуска. Она, кстати, легко разгоняется до 190 километров в час.

«Машина вся в заплатках. Если посмотреть по кругу, есть места, которые скотчем заделаны. То есть это такой боевой автомобиль», — говорит участник международной серии по кольцевым гонкам на классических автомобилям Classic Touring Cup Вадим Ястребов.

То же самое — «копейка» с полувековой историей.

«Это машина 1972 года, июля месяца, у нас ровно 12 лет разницы. Очень интересное событие, кстати говоря: у нас московская классика и ленинградская классика одновременно встретились в одном месте, на одном автодроме», — отмечает победитель этапа международной серии по кольцевым гонкам на классических автомобилям Classic Touring Cup Игорь Ташаев.

Олдтаймеры до автодрома «Игора Драйв» добирались своим ходом из Москвы с треккерами на борту. Судьи отслеживают скорость и сравнивают ее с нормативами. Тут же «транспорт будущего» демонстрируют студенты из России, Казахстана, Индии и Китая. Ребята из Белгорода, например, привезли болид хэнд-мейд. Garage Fest — событие не только для профессионалов.

«Garage Fest стал просто шире и масштабнее. Это очень приятно видеть всем фанатам автоспорта, потому что мы говорим не только о советской и российской классике, но и о ряде зарубежных автомобилей. Мы готовы радовать зрителей во всех форматах», — заявляет генеральный директор «Игора Драйв» Алексей Титов.

Десятки кафе и ресторанов, лекции, выставки коллекционных авто, уроки контраварийного вождения, гонки на беговелах — для самых маленьких. Из года в год организаторы делают все, чтобы сюда приходили семьями.

«Здесь с семьей есть чем заняться, и, в принципе, такое мероприятие, которое популяризируют гонки. То есть раньше это было что-то для узкого круга людей, а сейчас уже расширяются», — уверен Александр Карышев.

«Очень здорово, все так супер организовано, мы уже второй год подряд сюда приезжаем, все на высшем уровне», — признается Оксана Моисеева.

До финиша в таких гонках доходят не все. Но те, кто не попадают на пьедестал под рев моторов, могут отдохнуть у сцены под живую музыку и песни популярных артистов.