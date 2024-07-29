Шоу, лекции и дружба народов: как прошел фестиваль «Таврида. Арт» в Крыму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Масштабный праздник искусства продлился три дня.

В Крыму торжественно завершился молодежный фестиваль «Таврида. Арт». В этот раз масштабный праздник искусства продлился три дня. Его главной темой стало культурное многообразие народов нашей страны. Впрочем, побывало на фестивале и немало иностранцев. Чем запомнился форум его участникам, рассказала корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

«"Таврида» — это куча эмоций, куча возможностей. Новые знакомства. Новые решения», — делится впечатлениями участница фестиваля Марина Кайманова.

За три дня — сотни встреч, шоу, лекций, мастер-классов, выступлений звезд, театрализованные представления, море музыки и ярких впечатлений.

На новой площадке VK — не протолкнуться. Здесь можно откровенно поговорить со звездами и получить ценный совет.

«Как хорошо, что мы сюда приехали, я не могу, смотрю, прям глаза радуются», — признается певец Ваня Дмитриенко.

На площадке и правда «глаза разбегаются». Столько уникальных арт-объектов и локации, где все время что-то происходит.

Арт-шествие — визитная карточка «Тавриды». Две тысячи человек в разных образах, костюмах проходят через всю территорию. Это — представители каждого региона нашей страны. Развеваются все флаги. Огромная многонациональная страна — одна семья. Это — главная тема шествия.

Самые амбициозные участники представили свои идеи на грантовом конкурсе Росмолодежи. Целых три проекта выиграли по полтора миллиона. У жительницы Вологды Леры направление — мода. Деньги потратит на создание повседневной одежды с русским акцентом.

«Вологда — это самый русский регион нашей страны. У нас 97% населения — русские. Поэтому нам хотелось сделать упор на русские традиции», — говорит обладательница гранта Валерия.

Особое место в этом году уделили кино и театру. На «Тавриде» показали сотни фильмов и спектаклей. Новое российское игровое кино с каждым годом становится более конкурентоспособным и востребованным. Ведь в нем говорится о настоящих человеческих ценностях.

Новая картина «Пираты галактики Барракуда» — об этом. Главный герой-пришелец проходит путь от высокомерия и пренебрежения до любви.

«Это кино про настоящую исконную дружбу, про детство, которое вот-вот уйдет, но которое всем бы очень хотелось сохранить. И, конечно же, про фантастику, про классные интересные приключения молодых ребят», — считает актер Алексей Онегин.

Международный фестиваль «Таврида» получился максимально дружеским. Вот и иностранные участники чувствуют себя как дома. В этом году приехали представители 35 стран. Они легко ориентируются в русских народных забавах.

«Здесь мне все понравилось, особенно люди. Очень открытые, хорошие люди. Все гостеприимно!» — признается участника фестиваля Али.

Еще одна тема фестиваля — семья. Самое дорогое для каждого из нас. И это не только близкие –вся Россия, с ее жителями и настоящими традиционными ценностями.

«Мне показался очень трогательным хор. Он родился здесь. Они сочинили песни здесь. Это хор мам и дочек, причем разных поколений. Дочки от таких и мамы достаточно взрослые. Я позавидовал этим ребятишкам. Потому что, если у них с детства такая традиция, когда они вместе с родителями приезжают, поют песни, танцуют… Они все показывали то, чем гордятся, рассказывали о своих регионах. Если это сохранится как традиция в их семьях, ради одного этого стоит такой фестиваль проводить», — убежден первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Танцевать всю ночь до утра, вдохновиться природой черноморского побережья, завести новых друзей, а может, выпустить свой альбом или новый фильм… «Таврида» — это место, где жизнь может очень круто измениться.