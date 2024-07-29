В Архангельской области завершились поиски пропавшей двухлетней девочки
В Архангельской области пропавшая двухлетняя девочка найдена живой
Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru
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Ребенка разыскивали около шести часов.
В Архангельской области завершилась поисковая операция: пропавшая двухлетняя девочка найдена живой. Накануне вечером она гуляла во дворе дома и в какой-то момент исчезла из поля зрения родителей.
В результате около шести часов ребенка разыскивали спасатели, кинологи и добровольцы. В воздух были подняты вертолет Ми-8 и беспилотники. Как сообщили в поисковом отряде МЧС, девочку нашли на окраине болота, почти в полутора километрах от дома.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кемеровской области нашли живым пропавшего двухлетнего мальчика. Ребенка нашли ночью спящим в траве у дороги, в полутора километрах от дома его бабушки. В отношении матери мальчика составлен протокол «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».