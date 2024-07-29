Польза с ограничениями: как сметана влияет на работу мозга

Фото: www.globallookpress.com / Galina Barbieri

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И может ли оказаться вредным употребление этого кисломолочного продукта?

Употребление сметаны способствует улучшению работы мозга и памяти. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

По его словам, все дело в высоком содержании витамина В4. Кроме того, большое количество молочного жира повышает настроение и улучшает аппетит, а также способствует усвоению жирорастворимых витаминов в других продуктах.

«Например, бета-каротина из моркови и других овощей и фруктов, а также витамина Е и аскорбиновой кислоты, вторично влияет на усвоение железа из тех же растительных продуктов», — отмечает специалист.

При этом Куликов подчеркивает, что сильно налегать на сметану не стоит — ее суточная норма ограничивается тремя столовыми ложками в день, если говорить о жирности 15-20%.

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