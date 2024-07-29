В России могут ограничить время переработок при ненормированном графике

В Госдуму внесут ограничивающий время ненормированной работы законопроект

Фото: www.globallookpress.com / ute grabowsky via www.imago-imag

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Сотрудникам на подобных работах будет также полагаться отпуск.

В Госдуму внесут законопроект, который ограничит время ненормированной работы до 120 часов в год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Сегодня продолжительность „эпизодического“ труда (не путать со сверхурочной работой!) никак не ограничена, если работодатель установил ненормированный рабочий день», — отметил Нилов.

По его словам, данная ситуация является несправедливой и не отвечает интересам работников.

Изменения планируется внести в Трудовой кодекс России. Помимо установления предельного количества рабочих часов, сотрудникам будет полагаться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, который должен составлять не менее трех календарных дней в году.

В случае принятия законопроекта работодателям придется четко фиксировать каждый час переработки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пенсионеры и инвалиды в России будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации.